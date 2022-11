“Gravissimo errore” | caos Juventus-Pogba | il verdetto è davvero pesante

(Di martedì 1 novembre 2022) Lasarà attesa domani in campo contro il PSG e poi domenica sera contro l’Inter in campionato: arriva nel frattempo ilsu. Ladomani sera giocherà in casa contro il PSG e domenica, sempre all’Allianz Stadium, ospiterà l’Inter per il Derby d’Italia. Il nuovo infortunio rimediato da Paulnon gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

#NoArt434bis', scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, che in mattinata aveva parlato di 'un. I #rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la #libertà dei ...È un. I rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione". Preoccupata anche +Europa: per il coordinatore della ...