Evade i domiciliari per fare una rapina | spara sulla folla e ferisce tre persone

É stato arrestato per rapina pluriaggravata e tentato omicidio un 29enne di Acerra che ieri sera ha scatenato il panico a ...Il 29enne era ristretto aiper una precedente accusa di tentato omicidio. Ha deciso di uscire di casa insieme a un complice armato di una pistola risultata poi rubat a nell'aprile 2021 a ...Evade dagli arresti domiciliari, rapina una persona ma, accerchiato da alcune persone giunte in soccorso della vittima, ne ferisce tre a colpi di arma da ...Doveva essere a casa perché sottoposto agli arresti domiciliari, invece è evaso per fare una rapina insieme a un complice. Volevano rubare un orologio di valore di un passante due sono stati bloccati ...