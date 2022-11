Bufera sul decreto anti - rave party | il Viminale | ' Non lesa la libertà di manifestare'

(Di martedì 1 novembre 2022) - Entrata in vigore la norma contro iche si presta però ad essere estesa ad altri contesti, come manifestazioni, occupazioni, presidi, cortei. L'articolo, inserito nel codice penale, introduce ...

... su pace e tregua fiscale, sulla rottamazione delle cartelle esattoriale,saldo e stralcio, ... Il segretario della Lega è inoltre intervenuto sullascoppiata nelle ultime ore, con +Europa che ...- Entrata in vigore la norma contro i rave che si presta però ad essere estesa ad altri contesti, come manifestazioni, occupazioni, presidi, cortei. L'articolo, inserito nel codice penale, introduce ...Il mondo della politica continua a discutere della norma sui rave party. Fonti del Viminale fanno sapere che “la norma anti-rave illegali ...Entrata in vigore la norma contro i rave che si presta però ad essere estesa ad altri contesti, come manifestazioni, occupazioni, presidi, cortei. L'articolo, inserito nel codice penale, introduce il ...