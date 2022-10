Verona - Roma diretta 1 - 3 | Mourinho scavalca Lazio e Inter

(Di lunedì 31 ottobre 2022)- Laal Bentegodi trova una vittoria importantissima in ottica zona Champions. Quarto posto in classifia superando, la squadra diha battuto ilin rimonta ...

- Ci pensa un personale show di Volpato a decidere la sfida ricchissima di emozioni al Bentegodi tra. Prima il 18enne nato in Australia ha segnato il gol del provvisorio 2 - 1 a due minuti dal 90', poi ha servito un assist 4 minuti più tardi a El Shaarawy per il definitivo 3 - 1. Di ...Commenta per primo1 - 2 Marcatori: 27' p.t. Dawidowicz, 46' p.t. Zaniolo, Volpato 44' s.t..(3 - 4 - 1 - 2) Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (dal 1' s.t. Hien); Faraoni, Veloso (dal 23' s.t. ...La Roma vince per 3-1 in cada del Verona e si presenta al derby con un punto in più della Lazio: al Bentegodi è la notte di Volpato, che con un ...Verona-Roma 1-1, la cronaca del primo tempo: Dawidowicz vantaggio ed espulsione. Bruttissimo errore di Tameze, Camara serve Abraham: altro errore dell’inglese, ma sul tap-in arriva Zaniolo che batte M ...