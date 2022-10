Ufc | Conor McGregor fissa il suo ritorno nel 2023

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tra set e palestra,si avvicina a grandi passi al suosull’ottagono Ufc. L’ex campione dei pesi leggeri è attualmente nella Repubblica Dominicana per girare le scene del prossimo remake di Road House con Jake Gyllenhaal, ma ha la testa sul suo prossimo match, a più di un anno e mezzo dal bruttissimo infortunio subìto contro Dustin Poirier. Durante una diretta Instagram, come riporta il The Sun,per “l’inizio del” la data per il suo. Ma per vedere The Notorius sull’ottagono più famoso, bisognerà aspettare come minimo aprile, fa sapere Marca. Al momento, infatti, l’irlandese non è nel programma di testa dell’Usada (Agenzia anti-doping degli Stati Uniti), per via del suo lungo stop per infortunio. Salvo esenzioni, ...

