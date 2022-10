Troppi pericoli per i bambini nei parchi | a Sorrento divieto di fumo anche all’aperto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Abbiamo preso questa decisione in seguito alle numerose segnalazioni giunte da parte dei nostri cittadini. Sempre più adulti sono soliti fumare in presenza dinei, con una doppia conseguenza: un pericolo per la loro salute ed un cattivo esempio per i più piccoli”. Così in una nota il sindaco di(Napoli), Massimo Coppola, che ha firmato un’ordinanza per introdurre ildineigiochi della città. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

