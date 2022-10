(Di lunedì 31 ottobre 2022) Scopriamo insieme, con questadedicata, come se la sono cavata i ragazzi di We Create Stuff col porting di Insu Nintendo: una versione già problematica tecnicaparlando su un hardware ancora meno performante, come sarà andata? Seppur sia vero che creare porting per Nintendonon sia sempre facile, abbiamo esempi autorevoli che dimostrano che con le giuste capacità e una discreta quantità di soldi, si può tutto. Basti pensare a Dragon Quest XI S: Echi di Un’era Perduta o a The Witcher 3, ad Alien Isolation o Hellblade. Non parliamo di giochini leggeri, indie eincisivi sulla piccola macchina ibrida di Nintendo, che ha sicuramolti pro dalla sua, ma certanon un hardware ...

tuttoteK

Nessuno sclero per problemi di suono come talvolta accadeva in passato, funziona tutto al meglio, la voce della band è felice e si diverte, mentre Luca fa da vero metronomo aldel gruppo , con ...È un featuring del disco che sfocia nella prima outro insieme agli Studio Murena dove ilsi trasforma in organico riproponendo il tema della prima parte in versione "magica" e "sognante". The ... Recensione In Sound Mind per Switch: un porting… poco sano di mente Scopriamo insieme, con questa recensione, come se la sono cavata i ragazzi di We Create Stuff col porting di In Sound Mind su Switch.Abbiamo giocato con l'horror Roguelite ambientato in Sardegna: un gioco particolare per gli amanti delle esperienze ad alto tasso di orrore.