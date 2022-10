Picchiata | stuprata e strangolata da un immigrato | l’inferno di una studentessa di Torino

(Di lunedì 31 ottobre 2022), 31 ott —da undi origini africane che si era introdotto nel dormitorio universitario del Politecnico torinese: èsubito da unaospite della residenza universitario Borsellino che ha scosso l’intera comunità del campus del capoluogo piemontese. Per i fatti agghiaccianti accaduti nella notte tra il 29 e il 30 ottobre occorrerà accertare le responsabilità e spiegare come sia stato possibile che un estraneo sia riuscito ad introdursi liberamente nella struttura e stuprare una ragazza inerme.da un africano: l’incubo di una«Non lo conoscevo. Mi ha bussato alla porta ed ho aperto. Avrà ...

