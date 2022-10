Petrolio | in calo a New York a 86 | 42 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono l'1,68% a 86,42 dollari al barile. . 31 ottobre 2022Inanche il prezzo del(wti - 1,6% a 86,46 dollari al barile e brent - 1,3% a 94,53), che sconta i timori di un rallentamento dell'economia globale, accentuati dall'indice pmi cinese e ...NEW YORK, 31 OTT - Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,68% a 86,42 dollari al barile.I governi arabi stanno intensificando le loro ambizioni ecologiche in vista del vertice COP27 sul clima, ma è la vendita di petrolio a rendere la conversione possibile ...