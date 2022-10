LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | Ferrari a picco Binotto non si scompone | “Da gare come questa impariamo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA GPORDINE D’ARRIVO GPLE PAGELLE DELLA GARA MATTIA: “OGGI NON HA FUNZIONATO NULLA, DOBBIAMO CAPIRE I MOTIVI” 22.50 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 22.48 Weekend da incubo per la, in grandissima difficoltà allo di affidabilità con il turbo a Mexico City e lontanissima dal ritmo di Red Bull e Mercedes sia in qualifiche che in gara. Di seguito l’ordine d’arrivo completo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+15.186 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.097 1 4 George RUSSELL Mercedes+49.431 25 Carlos SAINZ+58.123 1 6 Charles LECLERC ...