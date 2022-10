Hellas Verona-Roma 1-3 | Mourinho | “Volpato giocatore di livello”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) José, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Colpo gobbo dei giallorossi stasera: con questa vittoria scavalcano Inter e Lazio e si piazzano al quarto posto della classifica di Serie A. Dawidowicz diventa fonte di piacere e sofferenza: regala il vantaggio ai gialloblù (27’), ma anche l’espulsione che riapre la sfida. Lanon si fa sfuggire l’occasione e pareggia con Zaniolo (45+1), poi out per infortunio nella ripresa, e nel finale i capitolini impongono il loro diktat: prima il gol del sorpasso con Cristian(88’), poi il tris di El Shaarawy (90+2’) che sentenzia la capitolazione degli scaligeri., ...

I giallorossi hanno battuto in rimonta l'e adesso sono quarti in ...ROMA - Volpato salva Abraham. Il centrocampista italo - australiano ha realizzato il gol del vantaggio giallorosso a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l', "graziando" anche Abraham dalle pesanti critiche per il doppio palo preso, il primo clamoroso a porta vuota: "Fiero di te Cristian - ha scritto Abraham a Volpato - . Mi hai salvato il c*...Al 57' di Hellas Verona-Roma il tecnico giallorosso José Mourinho ha tolto dal campo Nicolò Zaniolo, fino a quel momento il migliore tra i giallorossi.La Roma batte l’Hellas e vola quarta in classifica RUI PATRICIO 6 Continua a prendere gol dove può far poco e nulla. Sfortunato. MANCINI 6 Serata sgorbutica, l’Hellas davanti si muove in maniera vele ...