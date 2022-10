Governo | stop all’obbligo dei vaccini per i sanitari | restano le mascherine negli ospedali Sei anni di carcere per chi organizza i rave 

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il documento prevede anche il reintegro del personale no vax. Rinvio alla fine dell’anno, invece per la riforma Cartabia. Rave party: fino a 6diper chi occupa edifici

Il primo Consiglio dei ministri operativo delMeloni ha approvato una serie di norme che ... Durata circa un'ora e mezza, nella riunione dell'esecutivo è stato disposto loall'obbligo ...Ma ilMeloni è pronto a segnare una inversione di tendenza rispetto alla precedenza ...o al 1° novembre della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria e lo...ROMA - Federico Freni è stato confermato sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo apprende Agipronews. Per Freni si ...(Teleborsa) - Iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri: all'ordine del giorno un decreto unico con norme urgenti in materia di giustizia, rinvio dell'entrata in vigore della riforma penale..