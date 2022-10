GF Vip | Elenoire Ferruzzi e i problemi con un noto brand di borse | «Mi hanno fatto una querela» ma cosa è successo? E cosa c’entra Nina Moric?

Napolike.it

...nuovi concorrenti per la settima edizione del ' Grande Fratello' che va in onda su Canale 5. Probabilmente la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione al televoto flash di...Cosa l'ha convinta a far parte del "GF" "Quando Alfonso ( Signorini, ndr ) mi ha invitato, gli ... E poi l'amore immenso della madre diFerruzzi, che ha scalato ogni ostacolo per difendere ... GF VIP, Elenoire Ferruzzi smascherata: vive in una casa popolare! Daniele Dal Moro si è fatto censurare dalla regia per una sua frase molto hot! Ma cosa è successo nella casa del GF VipStando alle indiscrezioni di queste ore, sarebbe quasi certo l’ingresso in casa di sei nuovi concorrenti per la puntata di giovedì ...