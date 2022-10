(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nel corso di una intervista a Tuttosport, Ariedoparla così del suo ex allievo Nicolò: "La sua evoluzione...

Calciomercato.com

...è uno che di calcio ne sa parecchio e che di talento se ne intende. Ai microfoni di 'TuttoSport', ha rilasciato una bella intervista proprio su Fagioli, anche nell'otticae quindi di ......entrare nelle grazie un uomo di calcio e di intuito come Ariedo, uno che il talento lo annusa e lo assapora, non è per nulla scontato . La chiamata del consigliere grigiorosso alla... Cremonese, Braida: 'L'evoluzione di Fagioli mi sembra quella di Pirlo' "Se avete bisogno di qualcuno che lo faccia giocare con maggior regolarità, la Cremonese è disposta al sacrificio". Ariedo Braida ai microfoni di Tuttosport lancia un messaggio alla Juventus sul ..."Lancio pubblicamente un appello: se avete bisogno di qualcuno che lo faccia giocare con maggior regolarità, la Cremonese è disposta ...