Colpi di pistola in aria a Ponticelli | i carabinieri sequestrano due bossoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno esploso alcunid’arma da fuoco ine poi sono fuggiti: è successo intorno all’una della scorsa notte nel quartieredi Napoli dove idel nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale che in via Scarpetta, all’angolo di via Provinciale Botteghelle di Portici, si sono recati dopo una segnalazione. Sul selciato sono stati trovati e sequestrati duecalibro 9×21. Al momento non si registrano feriti né tantomeno danni a cose. Sull’accaduto sono in corso indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

NEW YORK - Hanno trascorso 20 anni in carcere con una accusa infame. Aver assassinato nel febbraio 1965, con 21di, il leader afroamericano e attivista dei diritti civili Malcolm X mentre arringava una piccola folla all'interno dell'Audubon Theatre di Harlem, New York .... chiamato a disinfestare arene generate proceduralmente sbarazzandosi di malefiche creature a suon didie azionando il suo aspiratore di ectoplasmi. Non sarà un compito facile per l'... Ferito a colpi pistola ad Alghero, aggressori si costituiscono - Sardegna Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Far west nel weekend ad Alghero. In pieno centro, in via XX settembre, due uomini hanno aggredito il 35enne Walter Moro, ferendolo al volto con un colpo di pistola e poi con varie martellate alle gamb ...