Cadavere di una dipendente trovato in salone da parrucchiere

ilgazzettino.it

Ildidonna è stato trovato all'interno di un salone da parrucchiere, attività di proprietà di un cittadino pachistano e di cui era dipendente. Il rinvenimento della donna, che è stata ...Un bracciante agricolo di 65 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Ilè stato trovato sustrada sterrata da un automobilista. Il delitto è avvenuto inzona rurale, chiamata contrada Cipolla, che si trova tra i comuni di Palma di Montechiaro e Campobello ... Terrore a Caorle, passeggia sull'argine del Livenza e nota una sagoma in acqua: «È un cadavere» TRIESTE - Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un salone da parrucchiere, attività di proprietà di un cittadino pachistano e di cui era dipendente.Il delitto è avvenuto in una contrada rurale tra Palma di Montechiaro e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. La vittima è un bracciante di 65enne ...