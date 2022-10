Api | questo lo devi sapere assolutamente

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Secondo uno studio le api mellifere sono in grado di ordinare i numeri da sinistra a destra. Si tratta di un metodo di rappresentazione numerica spaziale che si chiama “linea mentale dei numeri”. Le api sono degli insetti importantissimi per il nostro ecosistema e per la sopravvivenza dell’uomo stesso. Sono una specie protetta e che L'articolo proviene da Leggilo.org.

