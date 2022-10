31 sottosegretari e 8 viceministri | si completa la squadra di Governo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri alla lista dei. In tutto sono 31.Agli Esteri vanno Giorgio Silli e Maria Tripodi; all'Interno Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni; alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari: alla Difesa Isabella Rauti e Matteo Perego; all'Economia Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; al Mise Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci; al Mite Claudio Barbaro; all'Agricoltura e Sovranità Alimentare Patrizio La Pietra e Luigi D'Eramo; alle Infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante; al Lavoro e Politiche sociali Claudio Durigon; all'Istruzione Paola Frassinetti; a Università e ricerca Augusta Montaruli; alla Cultura Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; alla Salute Marcello Gemmato; ai Rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano. I ...

