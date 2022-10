?? Instagram down ?? account disabilitati e follower persi | cosa sta accadendo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Negli ultimi minuti molti utenti si sono ritrovati nel pieno didove glisono statie qualcuno ha lamentato dei: ecco chesta succedendo. Una settimana dopo il crash di WhatsApp, che ha impedito agli utenti di tutto il mondo di inviare messaggi per due ore, questa volta a smettere di funzionare è stato. Il social network delle foto, anch’esso di proprietà di Meta, è inattivo ed ha causato diversi problemi agli utenti che si sono lamentati sui vari social, Twitter su tutti. Andiamo a capire il motivo di questo imprevisto. fonte foto: AdobeStockLe applicazioni di Meta stanno riscontrando delle problematiche evidenti da qualche giorno. Prima era stato il turno dell’app di ...

