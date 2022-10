Strage di Halloween a Seul Nella calca almeno 153 morti | oltre 80 feriti e 355 dispersi

- Nel quartiere della movida Itaewon si erano ammassate 100 mila persone in uno dei primi eventi organizzati dopo le restrizioni Covid. Le vittime tutte giovanissime. 140 ambulanze sono state inviate ...nel Mar Nero Ucraina, 4 navi da guerra russe colpite nella baia di Sebastopoli amiche d'infanzia Morta a 93 anni l'amica di Anna Frank, era l'Hanneli del suo Diario PIOGGE INCESSANTI Filippine ...Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...