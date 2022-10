(Di domenica 30 ottobre 2022) Unche fin dal primo giorno ha spalancato le porte a no - vax e negazionisti e sta cercando per fini di basso consenso politico di delegittimare le politiche precedenti sul Covid e organizzare ...

Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Giuseppe, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e ordinario di Nefrologia all'Università degli Studi di Milano. ...All'incontro organizzato dall'Ordine dei Medici di Napoli anche Giuseppe(Mario Negri Irccs)... 'Non abbassare la guardia' è ildel presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, Bruno ... Remuzzi, monito al governo: “Chi è no-vax non dovrebbe lavorare nella sanità” Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e ordinario di Nefrologia all'Università degli Studi di Milano perplesso dalla svolta filo-negazionista del governo Mel ...All’Ordine dei Medici di Napoli un incontro su “una lezione da non dimenticare” «In molti pazienti ormai fuori dalla fase acuta osserviamo sintomi come depressione, ansia, insonnia e “nebbia cerebrale ...