Mario Rui | come quello che a scuola tutti prendevano in giro | e ora è il più figo

(Di domenica 30 ottobre 2022)RuiFonzie Diego è in ognuno di noi che viviamo di Napoli. Diego è in ogni angolo, in ogni mura di tufo o di cemento. Diego è un fiore colorato sul grigio asfalto. Loro lo hanno sospirato e lo respirano, lo evocano e lo celebrano ogni santa nostra domenica. E’ ammore, ammore ‘o vero! Negli occhi di un uomo riflettono due immagini: La realtà percepita e quella sognata. Kvara nei nostri appare aquilone libero e sorvola realtà e sogno unendoli in uno spazio sopra ogni comprensibile voglia di non fermarci. KVARIGLIA, l’uovo del Castello. Due assist, un goal e la forza dei vincenti! Otto partite, sette goal, un assist. Tripletta. Con quel modo dinoccolato nel muoversi, quella falcata da centometrista e lo sguardo che racchiudei volti dei 31 quartieri di Napoli. Qualcuno lo cantava no? “E chi dice che Masaniello poi nero ...