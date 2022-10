Il Pescara rimonta la Juve Stabia | 2-1 al Menti

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Lasi fare in casa dale viene sconfitta 2-1. Le vespe si portano in vantaggio dopo soli 6 minuti con Maselli, che capitalizza uno scambio con Santos e batte Plizzari con una conclusione precisa. Al 25? ilreagisce con il solito Lescano, bravo a gonfiare la rete su assist di Cuppone. Il gol decisivo gli ospiti lo siglano a 12 minuti dal termine proprio con Cuppone che supera Barosi e fa esplodere il settore ospiti. Ilprosegue il suo inseguimento alle posizioni di vertice, per lail momento è delicato. La vittoria manca infatti da ben quattro turni....

Il roster biscegliese nella scorsa stagione fu protagonista di una strepitosasalvezza nel ... Il programma della IVgiornata Nocciano Chieti - Lg Umbryracing Futura, GadaProjetc - ...Leggermente più avanti la Viola, che in settimana ha battuto inil Basaksehir in ...Picerno (Serie C) - ELEVEN SPORTS Gelbison - Fidelis Andria (Serie C) - ELEVEN SPORTS Juve Stabia -(...La cronaca dei match di Serie C 2022/23: Pane salva l'Avellino, 2-2 contro il Catanzaro. Pescara vittorioso al Romeo Menti ...COSENZA (4-2-3-1): Marson; Martino, Rigione, Venturi, Panico; Voca (34’ st Calò), Brescianini (15’ st Vallocchia); Merola, Kornvig (21’ st D’Urso), Brignola (34’ st Butic); Larrivey (21’ st Zilli) A d ...