Agenzia ANSA

Non sarà all'esame del Consiglio dei ministri di domani ma, secondo quanto si apprende da diverse fonti, ilè a buon punto con l'aggiornamento della Nadef e potrebbe sottoporre ai ministri il documento di programmazione con le nuove stime programmatiche nel prossimo Cdm, che si potrebbe tenere già ...per molto tempo nel campo dell' organizzazione di grandi eventi , per poi passare prima a ... Nel 2022 è stato nominato come nuovo Ministro della Cultura nelMeloni. Curiosità Ha ... Governo lavora ad aggiornamento Nadef,possibile in settimana - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 30 OTT - Non sarà all'esame del Consiglio dei ministri di domani ma, secondo quanto si apprende da diverse fonti, il governo è a buon punto con l'aggiornamento della Nadef e potrebbe ...Dai manager ai data scientist, dagli architetti ai fisici passando per informatici e ingegneri: la macchina statale ha bisogno di competenze specifiche per affrontare le sfide del PNRR ...