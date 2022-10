Gelbison-Fidelis Andria oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 30 ottobre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono una delle formazioni neo-promosse che sta più stupendo in questo primo scorcio di stagione e non hanno intenzione di fermarsi; gli ospiti, invece, sono ultimi in classifica ed hanno un disperato bisogno di cogliere la seconda vittoria in questa annata. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 30 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellagol di Sky Sport. SITO LEGA PRO SportFace.

Calcio serie C girone C: fra le partite in programma oggi Taranto - Giugliano, Viterbese - Foggia (ore 14,30) e Audace Cerignola - Turris,Andria, Monopoli - Acri Messina, Potenza -......30 Taranto - Calcio Giugliano 14:30 Viterbese - Foggia 14:30 Audace Cerignola - Turris 17:30 Avellino - Catanzaro 17:30 Crotone - Picerno 17:30Andria 17:30 Juve Stabia - Pescara ...Per la Gelbison l'undicesima di andata riserva la gara interna al Torre di Pagani con la Fidelis Andria che con soli 6 punti chiude la graduatoria del girone meridionale di terza serie. E se ...La partita Gelbison - Fidelis Andria di domenica 30 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’undicesima giornata del Girone C ...