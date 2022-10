Volano stracci in diretta tv tra Lula e Bolsonaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Jaire Luiz Inacioda Silva si sono affrontati in un dibatto televisivo trasmesso inda Globo tv da Rio de Janeiro. I due candidati brasiliani hanno discusso soprattutto delle difficoltà economiche del Paese senza esclusione di critiche e accuse reciproche. "Dici di essere il padre dei poveri ma nel 2020 siamo stati noi ad aiutare i poveri costretti a rimanere a casa per via del covid, dando loro un aiuto di 600 reais", dice. "Hai permesso che più di 300mila persone morissero inutilmente", replicae aggiunge: "Nel mio governo distribuiremo libri non armi".