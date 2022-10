Vittorio Boiocchi | ex capo ultrà Inter ucciso in agguato a Milano

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) –, 70 anni, storicodella curva dell’è stato, a colpi di arma da fuoco, in via Fratelli Zanzottera a, quartiere in cui risiedeva. L’uomo è stato vittima di un, poco prima delle 20, colpito – secondo i primi riscontri – da almeno tre colpi di pistola al torace e al collo. E’ morto poco dopo il ricovero all’ospedale San Carlo dove era arrivato in condizioni già disperate. Sull’omicidio indaga la squadra Mobile della questura, guidata da Marco Calì. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ucciso sotto casa a Milano a colpi d'arma da fuoco, storico capo ultrà dell' Inter . Secondo quanto emerso dai primi accertamenti intorno alle 19.50era in via Fratelli Zanzottera 12 nel quartiere di Figino quando è stato ...AGI - È stato ucciso a colpi di pistola in un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano, 70enne storico capo degli ultrà dell'Inter. Trasportato all'ospedale San Carlo è deceduto subito dopo il ricovero. Indaga la Squadra Mobile., 69 anni, ha un passato ...Ucciso a Milano lo storico capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi, di anni 70, vittima di un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano. L’uomo è stato raggiunto in serata da colpi di pistola ed ...Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso ...