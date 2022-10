Triathlon | Italia super in CdM in Giappone | trionfo di Gianluca Pozzatti e Ilaria Zane seconda

(Di sabato 29 ottobre 2022) Miyazaki, 29 ott. - (Adnkronos) - Doppio podio per l'nella WorldCup di Miyazaki, intrionfa tra gli uomini con una prova autorevole che lo ha visto sempre nelle posizioni di testa. Non sono riusciti a tenere il passo dell'azzurro lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia e il portoghese Ricardo Batista, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Prestazione maiuscola anche per, che sfiora una storica vittoria nella gara femminile. L'azzurra chiudea soli 12" dalla vincitrice, la danese Alberte Kjær Pedersen, e davanti alla britannica Olivia Mathias. Buona prova anche per l'azzurro Alessio Crociani, nono al traguardo, mentre Nicolò Strada ha chiuso al 38esimo posto. Rimangono tra le prime ...

