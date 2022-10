Napoli | Kim | “Scudetto? Se vogliamo possiamo farcela”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilin questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di tenere la vetta della classifica e ottenere ottimi risultati in campo internazionale. Tra questi, un’entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae. Il coreano sta facendo molto bene con ile sembra essere già entrato L'articolo

(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo,, Juan Jesus, Mario Rui; Angiussa, Ndombele, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti A disposizione: Marfella, Idasiak, Ostigard, ...Alessandro Renica , ex difensore del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: 'sta sorprendendo, sono impressionato dalle sue prestazioni. Il complimento migliore che si possa fare a lui in questo momento è che non fa rimpiangere Koulibaly. Io pensavo che il...Il Napoli in questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di tenere la vetta della classifica e ...Kim viene spesso paragonato a Koulibaly perché ne ha raccolto l'eredità. Eppure c'è chi azzarda un altro accostamento decisamente più ardito.