Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | programma | orari e ordine di gioco di domenica 30 ottobre

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il, glie l’didelle qualificazioni del torneodidella giornata di30. Fabio Fognini e Lorenzo Sonego proveranno a raggiungere Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti nel tabellone principale dell’ultimo torneo della stagione prima delle ATP Finals. Il veterano tennista ligure aprirà ilsul Campo 1 contro il giovanissimo Fils, e a seguire toccherà al piemontese, opposto all’olandese Griekspoor. COURT CENTRALOre 11:00 – (4) Otte vs Zapata Miralles COURT 1Ore 11:00 – (WC) Fils vs (8) Fognini a seguire – (2) Sonego vs Griekspoor a seguire – (1) Ruusuvuori o (WC) Blancaneaux vs (11) Moutet o ...

