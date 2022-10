Il Papa ai giovani | “Il motto dei cristiani non è ‘Me ne frego’ ma ‘Mi interessa’”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Città del Vaticano – “Il nostronon è ‘me ne, ma ‘mi”! A dirlo èFrancesco durante l’incontro, avvenuto questa mattina, con i ragazzi dell’Azione Cattolica di tutta Italia, ricevuti nell’Aula Paolo VI, in Vaticano. E mette in guardia: “Attenti, è più pericolosa di un cancro la malattia del menefreghismo tra i”. “Il cristiano – dice Bergoglio – si interessa alla realtà sociale e dà il proprio contributo”. Francesco ricorda poi aiche “la miseria umana non è un destino che tocca ad alcuni sfortunati, ma quasi sempre il frutto di ingiustizie da estirpare”. “Apprezzo molto il fatto che a voi sta a cuore la parrocchia. Anche a me sta a cuore! Ma io sono di un’altra generazione. Sono nato e cresciuto in un contesto sociale ed ecclesiale diverso, ...

"Dunque, - osserva Francesco- cari giovani, siamo di generazioni diverse, ma abbiamo in comune l'amore per la Chiesa e la passione per la parrocchia, che è la Chiesa in mezzo alle case, in mezzo al po ..."