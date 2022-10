I big si nascondono in Messico | comanda Russell

(Di sabato 29 ottobre 2022) CITTA’ DEL) (ITALPRESS) – Poche chiare indicazioni dalla pista, visto che le scuderie – come ad Austin una settimana fa – sono state impegnate nei test sugli pneumatici Pirelli della prossima stagione. Questo il sunto del venerdì del Gran Premio deldi Formula 1, che nelle FP2 ha visto i big rimanere nascosti nelle posizioni di retrovia. Su tutti prevale George, su Mercedes, l’unico capace di scendere sotto il muro del 1’20” (1’19?970). Al secondo posto c’è il giapponese Tsunoda, che fa correre la sua AlphaTauri con un interessante 1’20?798. Il terzo gradino del podio del venerdì spetta alla Alpine di Ocon (1’21?117), che precede l’ex campione del mondo Hamilton su Mercedes (1’21?509). L’idolo di casa Sergio Perez, osannato a ogni giro, si piazza quinto, in vantaggio di pochissimi ...

