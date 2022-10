Ferlaino | «Spero nello Scudetto del Napoli Kvara? Come vincere al Totocalcio»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Corrado, ex presidente delai tempi dello, ha parlato al Corriere dello Sport di questa stagione degli azzurri Corrado, ex presidente delai tempi dello, ha parlato al Corriere dello Sport di questa stagione degli azzurri. Le sue dichiarazioni: «Oggi purtroppo per questioni di lavoro non sono riuscito a essere ami avrebbe fatto piacere».– «Mi piace la squadra egioca. Spalletti è riuscito a creare qualcosa di importante. Questa squadra è ai livelli di quella di Vinicio e Sarri. Io e i tifosi delsperiamo tanto, ma vedremo cosa accadrà dopo la lunga sosta e il mercato.? E’ ...

CalcioNapoli1926.it

... Krol non vinse ma indicò il percorso che poi avrebbe convinto Corradoa comprare Maradona. Orasia una bella partita e sono sicuro sarà così: sono due squadre che sanno giocare a ...... i Moratti o iche ci mettono soldi e passioni nelle squadre. Qualche buon esempio resiste ancora, ma sono sempre più rari. Io sono ancora libero e senza squadra, ne soffro.di tornare ... Ferlaino: “Spero sia l’anno buono per lo scudetto al Napoli, la città lo merita” La parola al presidente degli scudetti azzurri: "Questa squadra è bella come quelle di Vinicio e Sarri. La sosta per il Mondiale potrebbe aiutarci in vista del grande risultato" ...