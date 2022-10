F1 | Carlos Sainz | “Testati diversi assetti | ci manca il carico aerodinamico Una buona giornata”

(Di sabato 29 ottobre 2022)ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Messico 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito Hermanos Rodriguez. Lo spagnolo si è distinto al volante della Ferrari ed è riuscito a precedere il compagno di squadra Charles Leclerc, facendo intuire di avere ottime possibilità in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Nella FP2, invece, durante la quale sono state utilizzate le mescole Pirelli per la prossima stagione, l’alfiere del Cavallino Rampante ha terminato in ottava piazza alle spalle del monegasco. F1, GP Messico 2022. George Russell svetta nella FP2 con test Pirelli 2023. Charles Leclerc sbaglia e va a sbattereha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “In generale, una...

Il miglior tempo di sessione l'ha ottenuto, davanti a Leclerc, Perez e Verstappen, con i due Ferraristi lontani appena 46 millesimi , mentre i due alfieri della Red Bull addirittura con ...Di seguito, i risultati e la classifica completa delle FP1 valide per il Gran Premio del Messico 2022 di Formula 1 . F1, GP MESSICO 2022: RISULTATI E CLASSIFICA FP1 1Ferrari 1:20.707 5 2 Charles LECLERC Ferrari +0.046 4 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.120 3 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.120 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.142 3 6 Fernando ...Ferrari, Red Bull e Mercedes tutte in lotta per la vittoria, verso il GP del Messico. Carlos Sainz guarda alla sfida in alta quota con le prestazioni di Austin in qualifica a sostenerne lo… Leggi ...George Russell ha colto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2022 di Formula 1. Seguono Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Lewis Hamilton, sesto Max Verstappen ...