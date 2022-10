Dl Aiuti ter | arriva proroga per riversamento bonus R&S

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ci sarà tempo ancora un anno per inviare la domanda e riversare allo Stato gli importi delRicerca e Sviluppo che sono stati utilizzati indebitamento o per errore. La scadenza, fissata per la ...

Il Sole 24 ORE

Il Ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti ha infatti terminato l'istruttoria e inviato in parlamento un emendamento che sarà inserito nel decreto. La decisione, che ...Innanzitutto dobbiamo ricordare che l' indennità una tantum di 150 euro è stata prevista del decreto. Per i lavoratori dipendenti è disciplinata dall' art. 18 che allo stesso tempo ne ... Dl Aiuti ter, arriva proroga per il riversamento del bonus in ricerca e sviluppo Il Tesoro ha terminato l'istruttoria e ha presentato al Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento un emendamento al Dl Aiuti ter, ora all'esame della Camera ...Il ministero dell'Economia ha proposto di «sospendere fino al 30 giugno le attività e i procedimenti di irrogazione» delle multe nei confronti di chi aveva l'oobbligo di vaccinarsi contro il Covid ...