Auger - Aliassime devastante | Alcaraz ko | gli highlights

Il canadese si impone 6 - 3, 6 - 2 sullo spagnolo e vola in finale all'Atp di Vienna: per il titolo incontrerà il vincente tra Medvedev e Rune. Guarda ...Denis conferma l'ottimo momento del tennis canadese e "risponde" a distanza allo strepitoso Felixche stiamo vedendo a Basilea . Ma se il suo connazionale partirà favorito nell'...Il russo torna in una finale per la prima volta da agosto vincendo in due set contro il bulgaro. Il Canada piazza un tennista in finale anche in Austria ...Berrettini e Sinner sono esclusi dalle Finals, si tratta di una brutta notizia per i colori italiani. Momento di grande forma per Auger-Aliassime ...