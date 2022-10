Usa | Kanye West | ho perso due miliardi in un giorno

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In unhaduedi dollari. Lo ha detto lo stesso rapper in un post su Instagram in risposta ad un'affermazione del suo agente Ari Emanuel. "Ari Emanuel - si legge - ho ...

perso due miliardi di dollari in un giorno". Ari Emanuel aveva scritto in un editoriale sul Financial Times che l'industria dell'intrattenimento dovrebbe tagliare i ponti con Kanye West dopo le sue dichiarazioni antisemite. Un ex collaboratore ha raccontato alla Cnn che il rapper si vantava di aver letto 'Mein Kampf' esprimendo aperta ammirazione per Hitler e la propaganda del regime. L'album è stato poi pubblicato nel 2018 con il titolo 'Ye', una parola che ora usa come soprannome.