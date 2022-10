Ultime Notizie – Monza | operato Pablo Marì Galliani | “Fuori per 3 mesi | squadra sotto choc”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il difensore del, dopo aver passato la notte all’ospedale Niguarda di Milano, ha subito oggi un piccolo intervento chirurgico per ridurre il danno muscolare provocato dalla coltellata alla schiena ricevuta nel supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Grazie all’altezza del giocatore (193 centimetri) e alla sua massa muscolare, l’arma non ha leso organi vitali. Gli specialisti della chirurgia generale-trauma team dell’ospedale hanno effettuato la ricostruzione di due muscoli lesionati. “L’intervento è andato bene, spiegano i sanitari e si prevede un ricovero ospedaliero di due o tre giorni – spiega il comunicato ufficiale diffuso dal Niguarda – Dopo le dimissioni, il calciatore potrà iniziare un percorso di riabilitazione. Questo tipo di lesioni muscolari,lineano, ...

