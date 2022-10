Ultime Notizie – Giocatori diventano criptovalute | Floridi | “potrebbe rivoluzionare intero ecosistema”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un’operazione che fa leva sul valore del diritto di immagine delle stelle del panorama calcistico. Che nei fatti, andrebbero a trasformarsi ine vere e proprie “media company”, quindi soggetti in grado di generare e monetizzare contenuti per i propri sostenitori. E su questo occorre fare attenzione, spiega Emanuele, ideatore del progetto Starcks insieme con il procuratore Alessandro Moggi, a ‘Il Sole 24Ore’ perché “in un settore come quello del calcio bisognoso di risorse fresche, la possibilità di trasferire, attraverso specifici token, una quota del cartellino del calciatorel’. Ogni tifosocontribuire ai successi del club acquistando una quota di Dybala, Messi o Ronaldo”. I quali, in una seconda ...

Il Sole 24 ORE

Tra i numerosi vantaggi portati dalla Oppo Community troviamo anche la sezione news, dov'è possibile restare aggiornati sullenovità e prodotti. Il Forum invece permette di ricevere assistenza ...Le memorie GDDR6X sono più veloci delle VRAM GDDR6, mentre hanno anche dei consumi per bit trasferito leggermente ridotti rispetto a queste. La RTX 3060 "standard", invece, avrà 3.584 CUDA ... Ucraina ultime notizie. Aiea manda ispettori a Chernobyl. Putin: «L’Occidente fomenta escalation» Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Guerra in Ucraina, la Russia prosegue gli attacchi e Kiev, come sempre, prova a difendersi: la diretta di oggi, 28 ottobre. Putin cambia l'esercito, la seconda linea ora uccide i ...