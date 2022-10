Tirocinante violentata in uno sgabuzzino dell’ospedale | sospeso infermiere a Roma

Leggi anche >in ospedale da un infermiere, orrore al Policlinico di Roma. 'Attirata nello sgabuzzino durante il turno di notte' L'errore del Tribunale Si è trattata di un ......perché oltre ad aver colpito in modo ignobile una giovane donna in servizio perché...passo a tutela del nostro ospedale e soprattutto per la difesa e il sostegno della ragazza...Una tirocinante violentata da un infermiere durante il turno di notte al Policlinico Umberto I. Sulla violenza choc, avvenuta nell'ospedale romano e anticipata da 'la Repubblica'… Leggi ...Sarebbe stata violentata in uno stanzino dell'ospedale Umberto I di Roma da quello che sarebbe dovuto essere il suo supervisore. A raccontare l'abuso, al vaglio della polizia, è… Leggi ...