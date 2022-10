Sclerosi multipla | molecola in compresse migliora qualità vita pazienti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Amsterdam, 26 ott. (Adnkronos Salute) - Stanno rivoluzionando il trattamento dellai nuovi farmaci che non si devono più assumere in ospedale, con lunghe flebo sostitute da, e che vanno presi solo per qualche settimana, con un'efficacia che dura per anni. È il caso di unarelativamente nuova, Cladribina: nuovi dati a due anni di follow-up mostrano come abbiato ladellaneicon Rms altamente attiva. Uno studio di follow-up a due anni, inoltre, ha dimostrato come l'azione sulla riduzione delle lesioni alla Risonanza magnetica con cladribinasia stata mantenuta dal secondo mese di trattamento fino a due anni. Questi i risultati ...

Al 30esimo Congresso del Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca nella, Ectrims 2022, è stata presentata una nuova terapia capace di ridurre la progressione della malattia. Si tratta di un trattamento precoce con la molecola ocrelizumab: dai dati ...Genova. Nel corso della Conferenza annuale del RIMS, Rehabilitation In Multiple Sclerosis, la rete europea per le migliori pratiche e la ricerca nella riabilitazione della, che si svolge ad Amsterdam dal 26 al 28 ottobre, in concomitanza con il Congresso annuale ECTRIMS, il Comitato Europeo per i Trattamenti e la Ricerca scientifica sulla...Amsterdam, 28 ott. (dall'inviata dell'Adnkronos Salute Adelisa Maio) - Non solo farmaci. Sempre più la tecnologia contribuisce a migliorare la qualità di vita dei pazienti con sclerosi ...Amsterdam, 27 ott. (Adnkronos Salute) – "L'Italia sta diventando una realtà sempre più strategica per il gruppo farmaceutico Merck. Tutti abbiamo capito, dalla guerra in Ucraina e considerando la posi ...