Lega | linea dura Salvini contro ' Comitato Nord' di Bossi

dura dellaper Salvini premier contro il 'Comitato Nord' di Umberto Bossi. L'associazione lanciata lo scorso primo ottobre, che Bossi ha affidato a Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi, con lo ...Tetto al contante, nuovo limite a 5mila euro Laha già presentato un disegno di legge per innalzare il tetto al contante a 10mila euro . Proposta che ha già ricevuto qualche critica. La...(Adnkronos) – Linea dura della Lega per Salvini premier contro il ‘Comitato Nord’ di Umberto Bossi. L’associazione lanciata lo scorso primo ottobre, che Bossi ha affidato a Angelo Ciocca e Paolo Grimo ...Il responsabile della Salute si dice disponibile a una «liberalizzazione»: in ballo le ultime misure come le mascherine negli ospedali, le multe ai no vax e l'obbligo vaccinale per i sanitari ...