Euronews Italiano

La procura di Genova ha chiuso le indagini per il filone bis sulleliguri nato dopo il crollo del ponte Morandi. Riguardano i falsi report sullo stato dei viadotti, le barriere antirumore pericolose e il crollo della galleria Bertè in A26 (30 dicembre 2019)......- Prosegue l'impegno di Anas nel contrasto all'abbandono illecito di rifiuti lungo lee ... IT Le nostre top news in tempo reale su Telegram : mafia, politica,giudiziarie e ... Inchieste autostrade bis, chiuse indagini per 46 persone La procura di Genova ha chiuso le indagini per il filone bis sulle autostrade liguri nato dopo il crollo del ponte Morandi. (ANSA) ...GENOVA - La procura di Genova ha chiuso le indagini per il filone bis nato dopo il crollo del ponte Morandi, riguardante i falsi report sullo stato dei viadotti, le barriere antirumore pericolose e il ...