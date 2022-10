Guerra in Ucraina | Putin | “Non useremo l’arma nucleare”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Durante il suo discorso annuale al Valdai Discussion Club, un thinktank con sede a Mosca, il presidente della Russia Vladimirè tornato ad attaccare l’Occidente, accusandolo di aver “fomentato l’escalation in”, facendo “un gioco sporco, un gioco sanguinoso, senza considerare gli interessi degli altri Paesi”. “Non abbiamo bisogno di usare un’arma, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente” e si è detto pronto a risolvere qualsiasi questione attraverso un dialogo con gli Stati Uniti. Nel dicembre dell’anno scorso – ha affermato – abbiamo proposto agli Usa di continuare il dialogo sulla stabilità strategica. Non ci hanno risposto. Se vogliono siamo pronti, prego. E se non vogliono, che non vogliano”. Nella notte le truppe russe hanno sparato missili S-300 contro la città meridionale di Mykolaiv, in ...

