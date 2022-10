Gf Vip 7 | l’agente di Marco Bellavia rivela che quest’ultimo non viene invitato in studio | indignazione del web

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa attuale edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essersi allontanato volontariamente dal game-show, a causa della situazione troppo pesante da sopportare che si era creata, ha continuato a tenere banco nelle dinamiche di gioco. In primis, quando ha raccontato il disagio vissuto nella Casa nel momento in cui nessuno dei suoi compagni di avventura – a parte alcuni – gli ha teso la mano per aiutarlo. Infatti, questa condizione, ha scatenato una serie di eventi che è costata la squalifica a Ginevra Lamborghini. E. a Giovanni Ciacci l’eliminazione al televoto flash, voluta dal pubblico. A pagare lo scotto della superficialità avuta nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam, anche Gegia, eliminata di lì a poco. E, per ultima, anche Elenoire Ferruzzi ha sicuramente subito gli effetti di ...

...e riduce i rischi professionali derivanti dal lavoro di'... News Marco Bellavia torna al GFe lancia accuse ad alcuni ...In tanti si sono chiesti come mai Marco Bellavia non sia presente alle puntate del GFin studio:spiega il motivo. Si torna a parlare di Marco Bellavia e GFanche se, per fortuna, adesso non nei toni relativi all'ormai nota vicenda di bullismo. Tanti telespettatori ...