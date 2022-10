Genoa | Blessin | «É stata una settimana perfetta»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le parole diin conferenza stampa: «Sono molto contento della vittoria ed è quello che ho detto prima dell’ultima gara» Alexanderha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suoe il Brescia. Di seguito le sue parole.DI AVVICINAMENTO – «Éesattamente unaquella scorsa dopo la vittoria con la Ternana. Sono molto contento della vittoria ed è quello che ho detto prima dell’ultima gara. E’ sempre un bene per il carattere e per la fiducia. Vedo i ragazzi molto concentrati in allenamento. Dobbiamo portare dietro questa euforia in ogni allenamento e ogni contrasto». BRESCIA – «É una squadra che ha qualità in avanti. Hanno un buon mix di gioventù ed esperienza, si vede la mano ...

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilha pubblicato l'elenco dei 23 convocati per la gara di domani al Ferraris contro il Brescia, ... come spiegato dain ...tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, ...Un giovane talento che il Genoa sta monitorando con grande attenzione. Blessin conosce bene il calcio tedesco e potrebbe essere proprio lui a spingere per avere Pieringer.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...