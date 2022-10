Tiscali

... così non è, stoppi le emozioni di tutti, soprattutto dei calciatori") e aggiunge: "Spero in ... il 2 novembre per l'esattezza, Conte taglierà intanto il traguardo del suo primo anno al, Sporting CP, Frankfurt e Marsiglia possono ancora finire in testa girone o mancare la ... Altri spunti Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà a Nyon presso la Casa delEuropeo, ... Calcio: Tottenham, Conte 'Con Var dovrebbe essere impossibile sbagliare' Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...'Il gol annullato a Kane Decisione errata che ci ha danneggiato molto' LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Ho detto quello che ho detto e non ...