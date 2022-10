Bce alza tassi di 75 punti base | livello più elevato dal 2009 e inasprisce Tltro a banche

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ancora un rialzo deidi 75da parte della Bce, come a settembre, che aggiungendosi ai 50decisi a luglio ha fatto salire al 2% il principale riferimento sul costo del denaro nell`area euro, ilpiùdal gennaio del. Già ad oggi è il ciclo rialzista più aggressivo nella storia dell'istituzione. E non è finita, dato che la Bce prevede ulteriori rialzi. Su quanti saranno e su quanto, complessivamente, isaliranno ancora, alcuni analisti pensano che ormai si potrebbe essere non lontani dal picco. E' ipotizzato già nel febbraio del prossimo anno. La presidente Christine Lagarde si è lasciata le mani libere. "Abbiamo fatto progressi ma non abbiamo finito, ci sta ancora della strada da ...