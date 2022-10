Ballando con le stelle | clamorosa defezione in arrivo? I motivi sono gravi | fan preoccupati

Lorenzo Di Palma Spettacolo 20:35 domani sera stasera in onda 29 Ott Sono ben tre i "ballerini per una notte" del nuovo appuntamentole Stelle ", lo show condotto da Milly Carlucci , in onda sabato 29 ottobre alle 20.35 su Rai1 . Sulla pista dell'Auditorium Rai del Foro Italico si cimenteranno infatti Nino ...Protagonista di un attacco frontale a Giorgia Meloni , la giudice dile stelle non ha lesinato commenti su un altro dossier molto commentato nelle ultime ore: il caso Memo Remigi . Il j'...La giudice di Ballando con le stelle è tornata sul Remigi-gate per puntare il dito contro il presunto doppiopesismo (e per difendere il fidanzatino) ...Ballando con le stelle 17, un amato concorrente si è infortunato: “È nelle mani dei medici che devono dirci come gestire la situazione” Brutta tegola a Ballando con le… Leggi ...