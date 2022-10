Auto elettriche - L' idea di Francia e Germania | incentivi vincolati al made in Europe

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al Salone di Parigi, Carlos Tavares era stato chiaro nel suggerire all'Unionea di seguire la stessa strada intrapresa dagli Stati Uniti, dove l'Amministrazione Biden ha varato apposite politiche di promozione dellevincolando l'erogazione degliall'origine statunitense dei modelli (sia per quanto riguarda la produzione sia per l'estrazione delle materie prime critiche). Ora l'invito dell'amministratore delegato di Stellantis sembra sia stato accolto prontamente dal presidente francese Emmanuel Macron, tra i capi di Statoi più attivi nello spingere la riconversione dell'apparato industriale del suo Paese verso la mobilità alla spina. Macron, infatti, sta cercando di ottenere il sostegno del cancelliere tedesco Olaf Scholz per un nuovo piano che supporti gli sforzi ...

Wired Italia

'Ora dobbiamo lavorare insieme su politiche che garantiscano l'accesso alle materie prime necessarie per la mobilita' elettrica, rendano leprodotti per il mercato di massa a prezzi ...... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina Arrivano i nuovi ecobonus per l acquisto die motoo ibride Tra The Watcher e Dahmer , il crime trova nuova linfa in ... Auto elettriche, lo strapotere cinese sul litio minaccia il futuro della mobilità Nel loro ultimo incontro, Macron e Scholz hanno discusso della possibilità di seguire l’esempio degli Stati Uniti con sussidi legati all’origine continentale delle produzioni. La strada, però, è irta ...Motus-E, l'associazione degli operatori della mobilità elettrica, critica fortemente l'indagine sui costi delle ricariche, sottolineando che si tratta di una visione parziale con dati incompleti.